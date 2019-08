Ausflug in Maggie Thatchers England : Zwischen Sozialreport und Musical

✮✮✮✮ „Blinded by the Light“ von Gurinder Chadha: Sympathisches Märchen aus der Provinz.

Maggie Thatchers England zur Mitte der 1980er Jahre ist kein freundlicher Ort, wenn man der Sohn pakistanischer Einwanderer ist. Javed ist 17 und wäre gern Schriftsteller, aber sein Vater sieht ihn als werdenden Arbeiter, weil das bei den Männern in der Familie schon immer so war. Und irgendwo muss das Geld ja schließlich herkommen, wenn Papa gerade den Job verloren hat, während die Frauen mit Wasch- und Bügelarbeiten das Nötigste zusammenschuften. Javed fügt sich mehr schlecht als recht ins etablierte System, aber im Schreibkurs, zu dem er sich heimlich eingetragen hat, lernt er die bislang wenig beachtete Mitschülerin Eliza näher kennen, und die zeigt sich von seinen Gedichten ebenso aufrichtig begeistert wie die Kursleiterin Mrs. Clay. Noch wichtiger für Javed ist es jedoch, als ihm sein Kumpel Roops zwei Alben von Bruce Springsteen auf Kassette für den Walkman mitgibt. Die rauen Sounds und empfindsamen Songtexte von „Darkness on the Edge of Town“ und „Born in the USA“ öffnen Javeds Blick auf sich selbst und die Welt beträchtlich. Was aber auch bitter nötig ist, wenn man tagtäglich den dumpfen Rassismus der abgehängten Wohlstandsverlierer zu spüren bekommt.