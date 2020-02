Fantasy Island : Ein wenig Unbehagen kann nicht schaden

✮✮✮ „Fantasy Island“ von Jeff Wadlow: Das Drehbuch übt sich in Finesse.

Das Wunschspektrum der Neuankömmlinge hält sich in erwartbaren Grenzen. Manche träumen von erotischer Erfüllung, Randall (Austin Stowell) will sich in realer Balleraction beweisen, Melanie (Lucy Hale) will Rache an einer üben, die sie als Kind herumschubste, und Elena (Maggie Q) will den Moment ändern, den sie am meisten bereut. Am nächsten Morgen kommt für alle die Stunde der Bewährung und jeder bekommt weit mehr, als ihm lieb sein sollte. Das Grauen nimmt seinen Lauf.