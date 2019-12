Cats scheitert trotz Starbesetzung : Trotz großer Anstrengungen herrscht hier Katzenjammer

„Cats“ von Tom Hooper: Die Verfilmung des erfolgreichen Musicals scheitert auf fast schon vorhersehbare Weise.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Das Musical ist eine Aneinanderreihung von Musik- und Tanzeinlagen ohne nachweisbare narrative Struktur. Die Protagonisten stecken in Katzenkostümen und ihre Gesichter sind hinter Masken und Make Up kaum zu erkennen. Auf der Bühne fällt das wenig auf, weil man hier nur auf das choreographierte Geschehen schaut. Im Kino kommt man um Nahaufnahmen nicht herum. Allen Widrigkeiten zum Trotz hat sich nun Tom Hooper, der mit „Les Miserables“ schon erste Kino-Musical-Erfahrungen sammeln konnte, des Katzensingspiels angenommen und scheitert auf fast schon tragisch vorhersehbare Weise. Mit einer Mischung aus erstklassigen Ballett-Tänzern und britischer Schauspiel-Prominenz von Judi Dench bis Idris Elba hat er sein Katzenensemble besetzt. Zweifellos ist hier – auch mit Kulissenbauern und Tanzchoreografen – jede Menge Talent vereint, was jedoch an der offensichtlichen Dyfunktionalität des Werkes nichts ändert. Wenn sich Song an Song fast ohne Zwischendialoge aneinanderreiht und eine Katzenfigur nach der anderen vorgestellt wird, sind die ersten Materialermüdungen deutlich zu erkennen. Auch die Handlung, die danach um einen Gesangswettbewerb auf dem Jellicle-Ball mühsam zusammengeschraubt wird, entwickelt keinerlei Spannungsmomente. Das Hauptproblem bleibt jedoch die Verwandlung der menschlichen Darsteller in Katzen, das Hooper trotz Pelztier-Haute-Couture, Make-Up-Kunst und diversen Effekten nicht zu bewältigen vermag. Aus den Schauspielern werden eben keine Katzen.