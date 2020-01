Oscar-Nominierung : Das Genre des Kriegsfilms neu definiert

George MacKay als Lance Corporal Schofield. Foto: Universal Pictures and DreamWork

✮✮✮✮✮ „1917“ von Sam Mendes: Brillant inszeniert – die subjektive Kamera wird zum Gefährten der jungen Soldaten.

Es ist April und der nahende Frühling ist schon zu spüren. Nahezu idyllisch wirkt das Bild der Soldaten, die sich auf einer Wiese hinter der Front ausruhen. Dann kommt der Befehl: Blake (Dean-Charles Chapman) soll sich einen Kameraden aussuchen und ins Hauptquartier kommen. Nur ein kurzes Nicken und Schofield (George MacKay) erhebt sich aus dem Gras, um dem Freund zu folgen. Genauso wie die Kamera, die die beiden die nächsten zwei Kinostunden nicht mehr aus den Augen lassen wird und mit ihnen in ein riesiges Labyrinth aus Schützengräben eintaucht.

Es ist das Jahr 1917 an der Westfront des Ersten Weltkrieges. Die britische Armee bereitet gerade einen Angriff vor, als die Nachricht der Flugaufklärung kommt, dass die Deutschen sich aus den Gräben zurückgezogen haben, um die Gegner an anderer Stelle in eine Falle laufen zu lassen.