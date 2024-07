Sandwich-Klassiker Yummy, yummy: Philly Cheesesteak im New York Style

5. In der Zwischenzeit werden die Steaks mit Pfeffer und Salz gewürzt und in einer Pfanne noch mal von allen Seiten kurz scharf angebraten. (Auf diese Art wird übrigens jedes Steak perfekt.) Das Fleisch aus der Pfanne nehmen und in sehr dünne Tranchen schneiden. Die Zwiebel-Käse-Mischung aus dem Ofen nehmen und das Sandwisch zusammenbauen.