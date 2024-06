Beliebtes Restaurant Was sich seit dem „Mein Lokal, Dein Lokal“-Sieg im Martinis in Göttelborn verändert hat

Quierschied-Göttelborn · Die Gaststätte auf dem ehemaligen Grubengelände in Göttelborn hat durch ihre Teilnahme an dem TV-Format „Mein Lokal, Dein Lokal“ bundesweite Bekanntheit erlangt. Seit einem Jahr hat das Restaurant einen neuen Chefkoch – und der ist in der örtlichen Gastro-Szene kein Unbekannter.

29.06.2024 , 12:17 Uhr

Das Restaurant Martinis in Göttelborn. Hier der hintere Außenbereich, seitlich gibt es am Eingang weitere Plätze. Foto: Christine Funk

Von Christine Funk