Ausflüge im Spätsommer Wein und Wanderlust: die schönsten Weinwanderungen im Spätsommer

Die wahre Zeit des Weins beginnt eigentlich im Herbst. Wenn der Sommerurlaub vorbei, die Abende noch nicht zu kalt, aber die Tage auch nicht mehr zu heiß sind. Dann sitzt man in Wachenheim, in Bad Dürkheim, in Deidesheim oder in St. Martin im Hof einer blumengeschmückten Gastwirtschaft und probiert mal hier mal da einen blumigen, fruchtigen oder auch prickelnden Wein aus.