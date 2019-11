Weihnachtszeit in Saarbrücken : Weinverkostung im Leidinger

Saarbrücken Welche Weine kommen an den bevorstehenden Festtagen ins Glas? Was könnten passende Geschenke für Weinliebhaber sein? Anregungen zu diesem Thema will die Weinverkostung „Weihnachtszeit“ am Donnerstag, 21. November, 18 Uhr, in der Weinlounge Luiz im Hotel Domicil Leidinger in Saarbrücken (Mainzer Str. 10-12) bieten.

Diplom-Sommelier Fabrice Mopin von der Firma Weinavenue führt durch den Abend. Er möchte den Besuchern im Leidinger „leckere Weine für ihr Festtagsmenü“ vorstellen.