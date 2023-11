Statt Cassia-Zimt Warum Ceylon-Zimt im Adventsgebäck die gesündere Wahl ist

Doch was hat es mit Cumarin auf sich? Dabei handelt es sich um einen natürlichen Aromastoff, den viele Pflanzen enthalten. Laut den Verbraucherschützern kommt er in höheren Konzentrationen in Cassia-Zimt, aber auch in Waldmeister und Tonkabohnen vor und kann in hohen Dosen zu Leberschäden führen. Für zimthaltige Lebensmittel, wie Weihnachtsgebäck, Desserts oder Frühstückscerealien gelten seit vielen Jahren EU-weit Grenzwerte für den Cumaringehalt. Für Zimt als loses Gewürz gelte dies jedoch nicht.