Für Pommes, Schnitzel und Co. : Vorteile einer Kaltzonen-Fritteuse

München Die Pommes natürlich, aber auch Schnitzel, Berliner und sogar Schokoriegel schmecken frittiert einfach gut. Die gute Nachricht: Es gibt Fritteusen für zu Hause, die arbeiten etwas gesünder.

In beiden Fritteusen werden die Lebensmittel im heißen Öl frittiert. Bei der herkömmlichen Variante befindet sich laut Tüv Süd das Heizelement an der Unterseite des Geräts und erhitzt das Öl in der Frittierwanne von außen. Das heißt: Die Heizstäbe und das Öl kommen nicht in Kontakt miteinander.