„Hauptsach gudd gess“ im Saarland : Gourmet-Termine

Saarland In den nächsten Wochen finden verschiedene kulinarische Höhepunkte statt. Neben Slow Food Saarland haben sich auch die Restaurants Albrechts Casino und Schlossgarten in Saarbrücken etwas Besonderes einfallen lassen.

Das Slow Food Convivium Saarland lädt in den kommenden Wochen zu verschiedenen Terminen ein. Am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni, findet im Kulturlandschaftszentrum Haus Lochfeld, Mandelbachthal, das achte Bliesgau Walnussfest statt. Am Freitag, 5. Juli, heißt es im Landgasthof Paulus in Nonnweiler-Sitzerath: „Glyphosat adé“: Sigrune Essenpreis führt die Besucher durch ihren „Drachengarten“. Am Sonntag, 7. Juli, steigt im Landhotel Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth das 15. Leinblütenfest.