Aufbewahrung Stangen in Wasser: Grüner Spargel mag's wie ein Blumenstrauß

Die Vorteile dieser Methode, die für ein bis zwei Tage gedacht ist, erklärt die von Obst- und Gemüseerzeugern getragene Initiative „Deutschland - Mein Garten“: Das schützt die grünen Stangen vor dem Austrocknen und hilft, dass sie länger frisch bleiben und an den Enden nicht so schnell verholzen. Der Frischekick hilft auch, wenn der grüne Spargel nach dem Einkauf etwas schlapp und trocken wirkt, so die Gemüseprofis.