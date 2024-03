Süß und erfrischend Sie mögen es glibbrig? Dann ist die Horngurke Ihr Ding

Eine reife Horngurke erkennt man in der Obst- und Gemüseabteilung des Supermarkts an der leuchtend gelben dicken Schale. Ob sie genussreif ist, lässt sich durch den Drucktest feststellen. „Dabei sollte sie leicht nachgeben“, so Wennemuth. Seiner Ansicht nach schmeckt sie am besten, wenn sie schon mehr orange als gelb ist und erste kleine braune Stellen hat.