Unterschätzte Gefahr Schimmel nur abkratzen? Jeder Vierte nimmt Gift nicht ernst

Da zeige sich ein deutlicher Bedarf an Aufklärung, so das Institut. Denn Schimmelpilzgifte könnten bei Menschen und Tieren bereits in geringen Mengen gesundheitsschädlich wirken. Daher sollte schimmlige Marmelade grundsätzlich vollständig entsorgt werden. Das gelte auch für verschimmelte Beeren. Hier sollten befallene und umliegende Früchte nicht mehr gegessen werden. Daran hielten sich allerdings lediglich 60 Prozent.