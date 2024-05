Eröffnung steht bald an Was das Café „Yume“ in Saarbrücken zu etwas Besonderem machen soll

Saarbrücken-St. Johann · Ein Plakat im Schaufenster kündigt die Neueröffnung bereits an. Im Inneren wird noch gearbeitet. In der Türkenstraße in der Saarbrücker Innenstadt eröffnet bald das Café „Yume“. Worauf sich Kunden dort freuen dürfen.

29.05.2024 , 15:31 Uhr

Von links: Timm Schreiner, Jasmin Rink und Mehek Maqsood sind das Gründer-Trio des Cafés „Yume“ in der Türkenstraße in Saarbrücken. Noch wird in den Räumlichkeiten des ehemaligen Ladens „Naturkost Mutter Erde“ gebaut. Mitte Juni wollen die drei dort ein neues „Wohnzimmer“ für Saarbrücken eröffnen. Foto: Lea Kasseckert