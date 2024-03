Ausstellung im Landesarchiv Wie eine Ausstellung über Essen und Trinken im Saarland Besucher überrascht

„Mahl-Zeiten. Geschichten vom Essen und Trinken im Saarland“ heißt die Ausstellung des Landesarchivs. Es ist eine Zeitreise durch die Welt der saarländischen Ess- und Trinkkultur , in der etwa 120 großformatige Reproduktionen von Fotografien, Plakaten und Dokumenten gezeigt werden. Kuratiert vom Historiker Paul Burgard, der zusammen mit zehn weiteren Mitarbeitern des Landesarchivs die Auswahl getroffen und auf die vier thematischen Räume verteilt hat. Der so genannte Treppenweg leitet die Besucher einmal durchs Archiv vom Erdgeschoss bis in die oberste Etage – ein schöner Ausblick auf den Scheidter Berg mitinbegriffen.