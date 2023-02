Verbraucherzentrale rät : Rohe Kichererbsen vor dem Kochen einweichen

Bremen Nicht nur im Orient: Auch bei uns gibt es immer mehr Kichererbsenprodukte zu kaufen. Als leckerer Eiweißlieferant dürfen sie ruhig öfter auf dem Teller landen - Achtung aber bei rohen Erbsen.

Auf den ersten Blick wirken die beigen Kügelchen eher unscheinbar. Aber sie haben es in sich: Getrocknete Kichererbsen bestehen zu einem Fünftel aus Eiweiß, sieben Prozent Eiweißanteil sind es bei vorgegarten aus der Dose.

Allerdings: Rohe Kichererbsen enthalten giftiges Phasin, das erst beim Kochen zerfällt. Wer trockene Kichererbsen kauft, muss diese nach Angaben der Verbraucherzentrale vor dem Kochen mindestens zwölf Stunden in Wasser einweichen - und dieses Wasser dann wegschütten, statt es direkt zum Kochen zu nehmen.

Dagegen können die bereits vorgekochten Kichererbsen aus der Dose sofort pur gegessen oder auch in einem Gericht weiterverarbeitet werden.

Vom Geschmack her sind Kichererbsen nussig-mild und vielseitig verwendbar. Zum Beispiel in einem Gemüsecurry oder deftigen Eintopf. Püriert sind sie in der orientalischen Küche die Basiszutat für den cremigen Hummus-Dip oder Falafel.