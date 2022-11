Naturprodukte : Regionale Produzenten in Lüneburger Heide am Puls der Zeit

Regionale Produzenten in Lüneburger Heide am Puls der Zeit

Egestorf Der Inlandstourismus ist ungebremst - die regionalen Produzenten in der Lüneburger Heide profitieren davon. Ob Gin oder Maultaschen - Weitgereiste schätzen den Aufwand und bleiben für einen Plausch.

Weihnachtsgeschäft schon in den Startlöchern

Interessenten für regionale Produkte kämen vielfach aus Hamburg und von weiter her. „Wir brennen für ein Lebensgefühl und sind nicht der hundertste Gin-Anbieter“, sagt Bosselmann. Die Weihnachtsedition lagert bereits in besonderen kleinen Fässern der Mini-Destillerie. „Es weihnachtet sehr“, sagt er. Im November wird die Spirituose abgefüllt und verschickt.

Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Absatz verdoppelt, eine Zahl gibt Bosselmann nicht an. Auf Masse komme es ihm nicht an, schließlich müsse er die Flaschen alle selbst etikettieren und verschicken. „Der Wacholder wächst langsam und wir sind in der Heide nicht so hektisch.“