Auf Weinmesse in aller Munde Reben für die Zukunft? Was hinter PIWI-Weinen steckt

Und es hilft, wenn es um die Verarbeitung der Trauben geht. Kleine Betriebe können es sich in der Regel nicht leisten, Trauben selbst zu verarbeiten - eine der Grundlagen fürs Genossenschaftsprinzip im Weinbau. Das gilt auch für das PIWI-Kollektiv - die Trauben der unter Vertrag stehenden Winzer werde in der Kellerei von Martin Schmidt zu einem Crémant verarbeitet - also zu einem Schaumwein, der ähnlich wie in der Champagne hergestellt wird. Auch das ist überlegt: Denn Schaumweine verkaufen sich gut. Verbraucher und Verbraucherinnen achten nicht so sehr auf die Rebsorten. So wollen sie gemeinsam die Agrarwende im Weinbau vorantreiben.