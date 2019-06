Wein des Monats Juni : Ein famoses Tröpfchen für den Sommer

Bous Wein des Monats: Rambela bianca 2018 von Randi. Der Winzer kommt zu Domenico’s nach Bous.

Pinot Grigio und Chardonnay, Sangiovese und Montepulciano kennt so ziemlich jeder Interessierte an italienischen Weinen. Doch das ist nicht die Welt von Familie Randi in der Emiglia-Romagna. Das Weingut von Massimo Randi liegt im Hinterland von Ravenna, in der Region zwischen Podelta und der Adria. Hier baut der Winzer nur autochthone Reben an, also Trauben, die nahezu oder ausschließlich in diesem Anbaugebiet wachsen und kultiviert werden.