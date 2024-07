Perfekt für Grill oder Pfanne Pimientos de Padrón - am Stiel gepackt und weggesnackt

Aber die kleinen Schoten, die traditionell in der Umgebung des Ortes Padrón in Galicien angebaut werden und von dort ihren Namen bekommen haben, schmecken auch in ihrer einfachsten Zubereitungsart: gebraten in Olivenöl und anschließend mit Meersalz bestreut. So sind sie ein traditionelles spanisches Gericht, das auch den Namen seiner Hauptzutat trägt: Pimientos de Padrón. In Spanien wird aus den Schoten mit Spiegeleiern und Pommes frites gern auch mal eine komplette Mahlzeit: „Pimientos fritos con huevos y patatas“.