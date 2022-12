Ewiger Mythos? : Pilze darf man wieder aufwärmen - aber nur einmal

Berlin Bleiben Pilze nach dem Essen übrig, gibt es garantiert immer jemanden in der Runde, der warnt, dass man Pilze nicht aufheben sollte. Denn man darf die doch nicht wieder aufwärmen, oder?

Am Küchen- oder Esstisch gibt es garantiert immer einen in der Runde, der mit einem Satz glänzt: „Pilze dürfen nicht aufgewärmt werden!“. Wirklich? „Dieser Satz stammt aus der Zeit als es noch keine Kühlschränke gab“, gibt der Bund Deutscher Champion- und Kulturpilzanbauer (BDC) Entwarnung.

Pilzreste gut kühlen und nicht zu lange lagern

Ob Gulasch mit Kultur-Champignons, Ragout aus Austernpilzen oder die Asia-Suppe mit Shiitake-Pilzen - Reste von Pilzgerichten sollten immer so rasch wie möglich herunter gekühlt werden. Notfalls auch, in dem man den Topf zunächst in kaltem Wasser herunterkühlt und er dann in den Kühlschrank kann. Am nächsten oder übernächsten Tag wird das Pilzgericht vor dem Verzehr noch einmal gut durchgegart.