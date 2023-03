Fachmesse ProWein Pfälzer Winzer präsentiert Wein in Mehrwegbierflaschen

„Wenn man dann mal sieht, dass in der deutschen Weinbranche 1,1 Milliarden Weinflaschen weggeworfen werden, wie schnell eine Weinflasche ausgegossen ist, dann sieht man das Riesen-Potenzial, dass da irgendwas passieren muss“, sagt Ansgar Galler vom Bio-Weingut Galler in Kirchheim an der Weinstraße. Es gebe in der Weinbranche einige Ideen. „Wir schließen uns einem System an, dass dann wirklich deutschlandweit funktioniert“, sagt er.