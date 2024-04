Für umweltbewusste Kunden Noch etwas Geduld - bei Erdbeeren auf die Erntezeit achten

Für ein Kilo Erdbeeren werden laut WWF während des Anbaus im Schnitt rund 300 Liter Wasser benötigt - das entspreche etwa zwei vollen Badewannen. Somit treiben Früh-Erdbeeren die Wasserknappheit in trockenen Anbauregionen in Südeuropa voran. Zumal für ihre Bewässerung zum Teil Grundwasser durch illegale Brunnen angezapft werde - so etwa in der Doñana, einem Feuchtgebiet, das in Andalusien liegt.