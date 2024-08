Lauter Schadstoffe aus Röstung Nicht nach „Öko-Test“-Geschmack: Nur ein Kaffeepad ist „gut“

Weitere Notenabzüge kassierten viele Produkte wegen nachgewiesenem Acrylamid. Es entsteht ebenfalls bei der Röstung, „erwies sich in Tierversuchen als krebserregend und gilt als erbgutschädigend“, so die Tester. Nur vier Produkte wurden nicht wegen ihres Acrylamid-Gehalts abgewertet. Sowohl in früheren Tests von Espresso-Bohnen als auch von gemahlenem Kaffee habe es deutlich weniger belastete Produkte gegeben.