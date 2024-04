Knusprig, zimtig oder fruchtig Machen Sie den Teig doch mal zur Schnecke

Wer am Abend bereits die Schnecken formt, schiebt am nächsten Morgen fix das Blech in den Ofen und kann eine halbe Stunde später in die noch warmen Zimtschnecken beißen.Das Besondere an der Übernachtgare ist die lange Reifezeit beim vergleichsweise geringen Hefeeinsatz. Anstatt eines ganzen Hefewürfels und einer Stunde Ruhezeit nimmt man weniger Hefe und lässt den Teig dafür länger gehen.