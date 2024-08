Selbstgemachtes Eis Leckeres Eis im Handumdrehen: So geht's ohne Eismaschine

Als Basis-Methode ohne Maschine empfiehlt die Expertin folgende Zubereitung: Die Lieblings-Eismasse in eine weite Metallschüssel geben. 20 Minuten in den Gefrierschrank stellen. Dann herausnehmen und gut durchmengen - wahlweise mit einem Schneebesen, einem Pürierstab oder einer Gabel. Dann wieder kalt stellen und den Vorgang so oft wiederholen, bis das Eis fest ist und die gewünschte Cremigkeit aufweist.