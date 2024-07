Vorbereitet oder Selbstgemacht Knusprige Verlockung: Pommes aus der eigenen Küche

Heißluftfritteusen werden immer beliebter und scheinen ein guter Kompromiss zu sein. Statt in Fett zu schwimmen, werden die Pommes in einem Korb liegend von heißer Luft umströmt. Allerdings gilt auch hier, ein Kauf macht nur Sinn, wenn die Heißluftfritteuse regelmäßig genutzt wird. Ein Backofen findet sich in jeder Küche. In ihm ist die Zubereitung zudem fettärmer als in der Fritteuse, da die Kartoffelstäbchen nur mit einer geringen Menge Öl benetzt werden.