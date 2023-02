Mit Raffinesse : Kartoffelpüree auf Spitzkohl mit Rotweinjus

Hamburg Um einem bodenständigen Wintergericht einen Schuss Eleganz zu verpassen, verwandelt Food-Blogger Manfred Zimmer einen Gemüsefond in einen aromatischen Rotweinjus - er ist der Hit zum cremigen Püree.

Wenn man sich die Saisonkalender anschaut, kann man sehen, wie vielseitig hierzulande das Angebot an Obst und Gemüse ist. Natürlich sind die Wintermonate etwas dünner besetzt - aber es gibt auch zu dieser Zeit einiges an Lagerware.

Eine der außergewöhnlichsten Zutaten ist für mich die Kartoffel mit ihren unglaublich vielen Sorten. Mich fasziniert, dass sie in der Küche fast alles kann - von bodenständig bis elegant.

Dabei lässt sie sich mit vielen anderen Zutaten leicht kombinieren. Ich habe mich bei diesem Gericht für ein Kartoffelpüree entschieden - und kombiniere es mit gedünstetem Spitzkohl. Um der bodenständigen Kombination eine besondere Note zu geben, habe ich einen Gemüsefond zubereitet, der anschließend in ein Rotweinjus mit frischem Thymian verwandelt wird.

Zutaten für 2 Portionen:

1. Für das Rotweinjus die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Den Lauch in dünne Ringe, die geschälten Möhren und die Sellerie in kleine Stücke schneiden.