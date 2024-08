So kommt Spätsommer aufs Blech Jetzt wird's violett: Backen mit Zwetschgen und Pflaumen

Was für Zwetschgen als Kuchenbelag spricht: „Sie haben einen geringeren Wassergehalt als Pflaumen und durchnässen dadurch den Teigboden nicht so stark“, sagt Susann Kreihe, Rezept- und Kochbuchautorin in Augsburg. Zudem sind Zwetschgen aromatischer als Pflaumen. Generell sollten die Früchte nicht zu reif sein, wenn man damit backen will.