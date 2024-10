Weinanbau Ist Biowein auch nachhaltig? Was bedeutet was für den Wein

Wozu braucht es überhaupt Schwefel im Wein? „Wenn dem Wein im Fass Schwefel zugesetzt wird, schützt man ihn so vor Nachgärungen und anderen mikrobiologischen Einflüssen. Er wirkt zudem gegen Oxidationen, so bleibt der Wein länger haltbar und kann länger gelagert werden“, so der DWI-Experte. Das gelte auch für die Flaschenreife: „Ohne Schwefel würde in jeder Flasche die Luft zwischen Verschluss und Flüssigkeit den Wein oxidieren.“