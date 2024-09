Einfache Zutaten Großes Geschmackserlebnis: Gebackener Camembert mit Trauben

Der Clou an dem Gericht ist das Dressing, das zum Teil mitgebacken wird, das aber vor allem am Ende über den gebackenen Camembert kommt: Rotweinessig mit Olivenöl, ein wenig Knoblauch, zerstoßene Fenchelsamen und Zitronenabrieb. In den Trauben konzentriert sich beim Backen der Zucker, sodass sich die Süße wunderbar entfaltet. Auch die Schalotten entwickeln durch die Hitze eine Süße, aber sie bringen auch eine leichte Würze und frische Schärfe ins Gericht.