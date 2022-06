Bekanntgabe um 13 Uhr : Gourmetführer „Gault&Millau“ bewertet Spitzenrestaurants

Er wird ein spannender Tag für Feinschmecker. Der Feinschmeckerführer „Gault&Millau“ gibt heute seine Bewertungen der deutschen Spitzenrestaurants bekannt

Der Feinschmeckerführer „Gault&Millau“ gibt am heutigen Montag um 13.00 Uhr seine Bewertungen der deutschen Spitzenrestaurants bekannt. Empfohlen werden die rund 1000 besten Restaurants in verschiedenen Kategorien mit einer bis fünf Kochhauben und zusätzlichen Prädikaten. Jedes Jahr kommen in der neuen Ausgabe des Gastronomieführers auch einige Dutzend neue Restaurants hinzu.