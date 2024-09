Der Markt ist in Bewegung Ganz nüchtern gesehen: Alkoholfreier Wein und was dazu passt

Mit feinen Sinnen sollte man sich dem Geschmack annähern. Große Mengen Fett und Öl oder intensive Gewürze seien fehl am Platz. „Alles, was so leicht sauer ist, passt gut: Ziegen- oder Schafskäse, gepickeltes Gemüse oder Gurken. Ruhig auch Kohlsorten, die nicht so einen starken Kohlgeschmack haben. Spitzkohl zum Beispiel mit einem bisschen Zitronen- oder Orangenabrieb“, sagt Frank Brunswig. „Auch Kräuter sind in ihrer Aromatik gute Begleiter, zum Beispiel Schnittlauch, Koriander, Dill oder Liebstöckel. Schwierig wird es mit Muskat oder schweren Currypasten.“