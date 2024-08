Darauf ein Schuss Würzöl Für Pilz-Gourmets: Pfifferlinge auf Kräuterkartoffelpüree

Regen und Sonne: Davon gab es in den vergangenen Wochen im Wechsel ausreichend in Deutschland. Perfekte Bedingungen für heimische Pfifferlinge! Damit das feine, nussige Aroma dieser Waldpilze gut zur Geltung kommt, serviere ich Pfifferlinge gerne so schlicht wie möglich. Wie hier in diesem Rezept, bei dem die Pilze auf einem cremigen Kräuterkartoffelpüree serviert und mit Kräuteröl verfeinert werden.