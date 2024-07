So köstlich wie an der Algarve Fisch-Zitronen-Spieße mit gebackenem Knoblauch

An Kabeljau führt in Portugal kein Weg vorbei. Meist wird er dort als Bacalhau, als eingesalzener Kabeljau, serviert. Aber auch als frisches Filet findet man den Meeresfisch in vielen Restaurants in verschiedenen Zubereitungsarten. Häufig zusammen mit einem köstlichen Knoblauchöl wie in diesem Rezept: