Rezeptidee für Grillparty Fingerfood zum Fußball: Ziegenkäsetaler im Zucchini-Mantel

7. Zwiebel in feine Würfel sowie Knoblauch und Chili in noch feinere Würfel schneiden, Koriander ebenfalls in feine Stücke schneiden und mit den Tomaten in eine Schüssel geben. Mit Öl, einem Schuss Essig, Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Bon appétit!