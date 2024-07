Knusprig, aber geruchsarm Fettarm frittieren: Lohnt sich ein Airfryer wirklich?

Im Anschluss gibt man den Lachs in den Frittierkorb der Heißluftfritteuse und backt ihn bei 200 Grad sechs bis acht Minuten, zwischendurch sollte man den Korb einmal schütteln. Die genaue Garzeit kann je nach Gerät variieren, und einige Modelle benötigen vorab einige Zeit zum Vorheizen. Doch davon abgesehen gilt: Nach kurzer Zeit sind die knusprigen Lachswürfel bereit zum Servieren. „Lachs bleibt bei der Zubereitung in der Heißluftfritteuse richtig schön zart und saftig“, sagt Steffi Sinzenich. Außerdem sei er in unter zehn Minuten fertig: „Ganz ohne Fischgeruch in der Küche.“