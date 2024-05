Flüssige Visitenkarten Die eigene Unterschrift mixen: So gelingen Signature Drinks

Der Long Island Iced Tea trägt ein Stück New York im Namen und den Singapore Sling verortet man nach Südostasien. Sie sind Klassiker unter den Drinks, die mit einem Ort oder einer Region verbunden werden. Sie sind aber schon so klassisch, dass sie so ziemlich an jeder Bar der Welt zusammengemixt werden. Als Aushängeschild für eine Bar taugen sie damit nicht gerade.