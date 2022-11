In einer neuen Umgebung : 31 Weingüter und mehr als 250 Weine bei der 26. Weinmesse in Schmelz

Bei der 26. Weinmesse in Schmelz können Besucher am Sonntag, 13. November, über 250 Weine von über 30 Weingütern probieren. Foto: dpa/Harald Tittel

Schmelz Nach drei Jahren Zwangspause kehrt mit der Weinmesse in Schmelz eine der größten Weinausstellungen in der Region zurück: Über 250 verschiedene Weine können die Besucher am Sonntag, 13. November, probieren. Der Veranstalter und Geschäftsführer des Getränkefachhandels Leistenschneider Lars Leistenschneider verrät, welche Weingüter mit dabei sind.