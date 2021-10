Bliesgau-Lammwochen : Leckeres Bio-Fleisch aus der Region

Bis zum 1. November laden Spitzenrestaurants wieder zu den Bliesgau-Lammwochen ein.

Liebe geht durch den Magen, so heißt es im Volksmund. „Bei den Bliesgau-Lammwochen ist es eine ganz besondere Liebe“, so schreibt Reinhold Jost, der saarländische Minister für Umwelt und Verbraucherschutz, als Mitveranstalter. Es sei „die Liebe zu regionalen Produkten, zur heimischen Landwirtschaft, zum traditionsreichen Handwerk, aber auch zu Kreativität und Vielfalt.“ Jetzt ist es wieder soweit. Die 18. Bliesgau-Lammwochen laden zu ganz besonderen Gaumenfreuden ein. Vom 23. Oktober bis zum 1. November bringen neun Spitzenköche aus der Region (Saarland, Rheinland-Pfalz und Lothringen) Gerichte aus Lammfleisch auf die Tische.

Die Köche verarbeiten die Lämmer komplett, von der Nase bis zum Schwanz. Es werden also nicht nur die „Edelteile“ verwendet. So kommen neben Rücken und Koteletts auch Ragouts, Würste, Innereien und so weiter auf die Teller. Neun Köche bieten in ihren Restaurants leckere, kreative Speisen an.