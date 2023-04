Gutbürgerliche Küche Schnitzel und Steaks – Neue Chefs der Bürgerstuben Lebach wollen an Traditionen nicht rütteln

Er stammt aus Primsweiler, sie aus Hüttersdorf. Er ist gelernter Koch, sie Juristin und Personaldienstleisterin. Beide sind leidenschaftliche Gastronomen – und sie trauen sich was. Torsten Frischbier und Maja Emanuel arbeiten seit gut drei Jahren zusammen, teilen sich die Geschäftsführung in Frischbier’s Eventlocation in Schmelz-Primsweiler. Und im März dieses Jahres haben sie das traditionsreiche Hotel-Restaurant Bürgerstuben in Lebach übernommen. „Wir hatten einen sehr guten Start“, berichtet Geschäftsführerin Maja Emanuel. „Lebach hat uns hervorragend empfangen, sowohl die Stadt wie auch die Gäste.“ Wir sitzen zu dritt im kleinen, gemütlichen Teil vor der Theke. Es ist ein Donnerstagmittag. Und der Betrieb ist beachtlich. Viele Einheimische kommen, donnerstags gibt es Stammessen. Auch eine größere Gruppe Frauen sitzt im Restaurant an einem langen Tisch. „Wir haben viele Stammgruppen, die freuen sich, dass es hier in der Bürgerstube weitergeht“.