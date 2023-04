Lebensmittel Empfindliche Bohnen: Wie der Klimawandel dem Kaffee zusetzt

Ausweichoptionen und neue Anbauregionen für die Bauern gibt es wenig. Laut Grüter dürften zwar beispielsweise Äthiopien und der Südwesten Kenias neue potenzielle Anbauflächen hinzugewinnen; dennoch ist das keine Nachricht, die optimistisch stimmen sollte, findet Christoph Gornott, Leiter des Fachgebiets Agrarökosystemanalyse an der Universität Kassel sowie am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: „Die Verschiebung der Produktion etwa in höhere Lagen ist fast unmöglich.“ Selbst wenn dort dann geeignete Temperaturen für den Kaffeeanbau herrschten, könnten die Bodenbedingungen die Qualität des Kaffees mindern. Die beste Qualität erreichen die Bohnen in leicht saurem, nährstoffreichem Boden. Hinzu komme noch fehlendes Know-how und mangelnde Infrastruktur in den neuen Regionen, so Gornott.