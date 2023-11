Perfektes Backwerk Diese 5 Fehler sollten Sie beim Plätzchen backen vermeiden

Florian Lutz würde es nicht tun: „Mürbeteig gelingt am besten, wenn er zügig und kurz mit der Hand geknetet und dann über Nacht zum Durchkühlen in den Kühlschrank gestellt wird. Dadurch ist er am nächsten Tag perfekt zu verarbeiten.“ Wer doch zum Gerät greifen möchte, dem rät Dagmar von Cramm, auch Schüssel und Rührstäbe vorzukühlen.