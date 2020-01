Veranstaltungstipps : Das ist los im Saarland

Foto: Thomas Reinhardt

Saarland Was geht ab am Wochenende? Hier ist der Überblick über die Termine und Veranstaltungen am Wochenende. Viel Spaß beim Ausgehen und Feiern!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Esther Simon und Marko Völke

Tägliche Veranstaltungen:

Bis 1. März 2020, unterschiedliche Startzeiten der Show

Spiegelpalais (Deutschmühlental 5, 66117 Saarbrücken, Am Deutsch-Französischen Garten), Alexander Kunz Theatre

www.kunz-theatre.de

Von den Familientagen über ein Silvester-Spezial bis zur „Ladies Night“ – auch an den Festtagen geht die Dinnershow „Alexander Kunz Theatre“ weiter. So stehen im Spiegelpalais im Saarbrücker Deutschmühlental am 22., 23., 25. und 26. Dezember jeweils um 18 Uhr Familientage mit einem speziellen Kindermenü auf dem Spielplan.

Am 31. Dezember steigt traditionell ein großes Silvester-Spezial mit erweitertem Menü und Aftershow-Party, bei der die Gäste zusammen mit den Künstlern ins Jahr 2020 feiern können. Am 2. und 3. Januar folgen dann zwei Neujahrs-Specials mit ermäßigten Eintrittspreisen. Und am 4. Januar ist „Ladies Night“ exklusiv für Frauen. Auf diese warten dann zusätzlich ein Aperitif-Empfang mit Fingerfood, eine Aftershow-Party mit einem DJ sowie weitere Überraschungen.

Weitere Infos und Karten unter

Tel. (0 18 05) 22 55 44

Ferienprogramm Völklinger Hütte

Zahlreiche Führungen für Kinder und Erwachsene bietet das Weltkulturerbe Völklinger Hütte in den saarländischen Weihnachts-Ferien an. Ein Schwerpunkt des Programms ist die Ausstellung „Pharaonen Gold – 3.000 Jahre ägyptische Hochkultur“ zu der Führungen am Sonntag, 29. Dezember, sowie am Sonntag, 5. Januar, jeweils 11.30 Uhr angeboten werden.

Die Sintermaschine im Unesco-Besucher-Zentrum des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Foto: Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Tom Gundelwein

Ein weiterer Fokus liegt auf der Industrie-Kultur des Weltkulturerbes. Am zweiten Weihnachtstag und an Neujahr bietet die Völklinger Hütte ein Festtags-Programm für Kinder zum Weltkulturerbe und allgemein verständliche Führungen zu „Pharaonen Gold“. So starten unter anderem an Neujahr, 15 Uhr, und am Sonntag, 5. Januar, 15 Uhr, Erlebnis-Führungen zum Hochofen. Auch mehrere Rundgänge in französischer Sprache werden angeboten.

Bis auf den 24., 25. und 31. Dezember ist das Weltkulturerbe Völklinger Hütte in den Weihnachts-Ferien täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Termine aller Führungen und weitere Infos gibt es unter

www.voelklinger-huette.org

Donnerstag, 2. Januar 2020

Märkte

Hermeskeil, Fußgängerzone, 9 Uhr: Wochenmarkt.

Merzig, Fußgängerzone, 9-13 Uhr: Bauernmarkt. Produkte aus der Region.

Sankt Wendel, Auf der Mott, 8-13 Uhr: Wochenmarkt.

Tholey-Hasborn, Marktplatz, 7.30-12.30 Uhr: Wochenmarkt.

Sonstiges

Beckingen-Düppenweiler, Historisches Kupferbergwerk: Kupferbergwerk Düppenweiler: Besichtigung nur für Gruppen ab 15 Personen und nach vorheriger Anmeldung unter Tel. (0 68 35)5 51 05.

Pirmasens, Dynamikum Science Center: Weihnachts-Programm im Dynamikum: Workshop „Da fehlt doch ein Teil“. Beginn jeweils: 11, 13, 15, und 17 Uhr.

Trier, Tuchfabrik, Wechselstraße 4 - 6, 20 Uhr, kleiner Saal: Anna Piechotta: „Schneewitchen ist tot“. Musik-Kabarett-Programm.

Freitag, 3. Januar 2020

Bühne

Schauspiel

Saarbrücken, Saarländisches Staatstheater, Alte Feuerwache, Landwehrplatz 2, 19.30 Uhr: „Frühlings Erwachen“. Schauspiel nach Frank Wedekind. Tel. (06 81) 3 09 24 86.

AK: Tel. (06 81) 3 09 22 03.

Saarburg, Stadthalle, Heckingstraße 12, 19.30 Uhr: „Musical Magics – Die schönsten Solos, Duette und Terzette“.

Trier, Theater Trier, Am Augustinerhof, 19.30 Uhr, Großes Haus: „La Bohème“. Oper von Giacomo Puccini. Tel. (06 51) 7 18 18 18.

Trier, Tuchfabrik, Wechselstraße 4 - 6, 20 Uhr, großer Saal: Annette Postel: „Alles Tango oder was?“

Kleinkunst

Trier, Tuchfabrik, Wechselstraße 4 - 6, 20 Uhr, kleiner Saal: Boris Stijelja: „Voll integriert! Aber mein Schutzengel hat Burnout“.

Musik

Klassik

Beckingen-Düppenweiler, Pfarrkirche St. Leodegar, 19 Uhr: Neujahrs-Konzert mit dem Männerchor Düppenweiler, Christian Schmitt und Benjamin Schäfer. Weitere Infos:

www.villa-fuchs.de.

Saarbrücken-Herrensohr, Kreuzkirche, 19 Uhr: „Musik in der Kreuzkirche: 33. Abendmusik“. Orgelsoiree mit Rainer Oster an der Mühleisen-Orgel. Der Eintritt ist frei.

Diverses

Saarbrücken, Congresshalle, Hafenstraße, 20 Uhr: Show „A Night Of Queen“.

Mit ihrer aktuellen Show „A Night Of Queen“ gastiert die britische Tribute-Band „The Bohemians“ am Freitag, 3. Januar, 20 Uhr, in der Saarbrücker Congresshalle. „We Are The Champignons“, „We Will Rock You“ oder „Bohemian Rhapsody“ – Queen haben Rock-Geschichte geschrieben und gelten heute noch als eine Kult-Band der 1970er und 80er Jahre. „Mit dem Oscar prämierten Film „Bohemian Rhapsody“ wurde der Gruppe ein filmisches Denkmal gesetzt“, betont der Veranstalter des Konzerts.

In der Show „A Night of Queen“ mit Rob Comber sind die Hits der Kult-Band zu hören. Foto: Kultopolis/Photographer:H. Britz

An diesem Abend sind in Saarbrücken die größten Hits von Queen in einem Best-Of-Programm zu hören – von Songs aus der Anfangszeit bis hin zum Spätwerk, von Disco-Klassikern bis hin zu Rock-Balladen. Mit Rob Comber haben „The Bohemians“ einen Frontmann gefunden, der laut Veranstalter sowohl stimmlich als auch optisch eine Hommage an den Sänger Freddie Mercury darstellen soll. Weitere Infos unter

www.ccsaar.de

Führungen

Saarbrücken, Touristinformation im Rathaus St. Johann, 16 Uhr: Öffentlicher Stadt-Rundgang. Zirka zwei Stunden. Info und Karten: Tel. (06 81) 95 90 92 00.

Sankt Wendel, Wendelinus-Basilika, 20 Uhr: „Nachtwächter-Führung in der Kreisstadt St. Wendel“. Treffpunkt: Portal

Märkte

Homburg, Historischer Marktplatz, 7-14 Uhr: Markt.

Neunkirchen, Lübbener Platz, 8-13 Uhr: Bauernmarkt des „Bauernmarkt-Vereins Saar“.

Saarbrücken, Gustav-Regler-Platz: 8-14 Uhr: Wochenmarkt.

Saarbrücken-Dudweiler, Ortsmitte: 8-14 Uhr: Wochenmarkt.

Ausflug

Freisen, Naturwildpark: Hermbachhof 1. Öffnungszeiten: Täglich ab 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Täglich 11 und 15 Uhr Greifvogel-Flugschau.

Neunkirchen, Zoo: Täglich: Vorführungen in der Falknerei um 11 Uhr und 15.30 Uhr; Elefantentraining 14 Uhr und Seehundfütterung um 10.30 und 15 Uhr (außer am Donnerstag). Tel. (0 68 21) 2 18 53.

Nonnweiler, Kurpark: Boule- und Großschachfeld – Schachfiguren, Holzkisten. Ganzjährig geöffnet.

Saarbrücken, Wildpark, Meerwiesertalweg: Ganzjährig geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Tel. (06 81) 3 89 93 16.

Sonstiges

Beckingen-Düppenweiler, Historisches Kupferbergwerk: Kupferbergwerk Düppenweiler: Besichtigung nur für Gruppen ab 15 Personen und nach vorheriger Anmeldung unter Tel. (0 68 35)5 51 05.

Pirmasens, Dynamikum Science Center: Weihnachts-Programm im Dynamikum: Workshop „Da fehlt doch ein Teil“. Beginn jeweils: 11, 13, 15, und 17 Uhr.

Saarbrücken, Saarländisches Tageszentrum Psychiatrie-Erfahrener (STaPE), 19 Uhr: Gemeinsames Singen. Infos:

Tel. (06 81) 6 85 35 62.

Zweibrücken, DRK-Mehrgenerationenhaus, 15 bis 17 Uhr: Literarischer Treff. Jeden ersten Freitag im Monat.

Samstag, 4. Januar 2020

Bühne

Oper/Operette

Saarbrücken, Saarländisches Staatstheater, Großes Haus, Schillerplatz 1, 19.30 Uhr: „Le Nozze di Figaro – Die Hochzeit des Figaro“. Opera buffa von Wolfgang Amadeus Mozart. Tel. (06 81) 3 09 24 86.

AK: Tel. (06 81) 3 09 22 86.

Kleinkunst

Saarbrücken, Theater im Viertel, Landwehrplatz 2, 19.30 Uhr: „Der Jahres-Rückblick 2019: Brunner & Barscheck“. Tel. (06 81) 3 90 46 02.

Das Kabarett-Duo „Brunner & Barscheck“ präsentiert seinen Jahres-Rückblick 2019 am Samstag, 4. Januar, jeweils um 19.30 Uhr, im Theater im Viertel in Saarbrücken. Foto: Künstler/Ralf Peter

Das Kabarett-Duo „Brunner & Barscheck“ präsentiert seinen Jahres-Rückblick 2019 am Samstag, 28. Dezember, sowie am Montag, 30. Dezember, und am Samstag, 4. Januar, jeweils um 19.30 Uhr, im Theater im Viertel in Saarbrücken. Dabei soll laut Veranstalter auch die aktuelle Politik nicht verschont werden. Karten und weitere Informationen unter Tel. (06 81) 3 90 46 02

Trier, Tuchfabrik, Wechselstraße 4 – 6, 20 Uhr, großer Saal: „Onkel Fisch blickt zurück – der satirische Jahres-Rückblick mit dem wichtigsten Witzigsten aus 2019“.

Tanz/Ballett

Merzig, Stadthalle, Zur Stadthalle 2, 20 Uhr: „Don‘t Stop The Music – The Evolution Of Dance“.

Musik

Klassik

Saarbrücken, Congresshalle, Hafenstraße, 18 Uhr: Neujahrs-Konzert 2020 mit dem „Bach Chor Saarbrücken“ und „Le Concert Lorrain“. Georg Friedrich Händels Oratorium „Messiah“ in der englischen Originalsprache. Leitung: Georg Grün. Info: (06 81) 9 79 07 77. www.ticket-regional.de

Ein Neujahrs-Konzert ist am Samstag, 4.Januar, 18 Uhr, in der Saarbrücker Congresshalle zu hören. Auf der Bühne stehen der „Bach Chor Saarbrücken“ und „Le Concert Lorrain“. Die Ensembles führen gemeinsam Georg Friedrich Händels Oratorium „Messiah“ in der englischen Original-Sprache auf. Es handelt sich um eines der „großartigsten Werke des Barock“, so der Veranstalter. Die Leitung hat Georg Grün.

Feiert seinen 20. Geburtstag: Das Ensemble „Le Concert Lorrain“ spielt Barockmusik. Foto: Orchester/Benjamin de Diesbach

Als Solisten konnten vier Sänger aus Deutschland, Belgien und England verpflichtet werden: Grue de Geyter (Sopran), Alexander Chance (Altus), Markus Schäfer (Tenor) und Matthias Winckhler (Bass). Das Barock-Orchester „Le Concert Lorrain“ feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Das Ensemble ist regelmäßiger Gast in vielen großen Konzertsälen, wie beispielsweise in der Philharmonie in Paris, der Philharmonie Warschau und im Arsenal Metz. Der Veranstalter empfiehlt, frühzeitig Karten für das Konzert zu reservieren.

Diverses

Homburg, Musikpark, Entenmühlstraße 53, 20 Uhr: „Heroes – A Tribute To David Bowie“. Info: www.homburg.de.

Saarbrücken, Garage, Bleichstraße 11 – 15, 19 Uhr: „The Rock ‘n‘ Roll Wrestling Bash“. Tel. (06 81) 98 91 43.

Wadgassen, Abteihof, Am Abteihof 1 - 5, 20 Uhr: Konzert: Roland Helm und Band präsentieren Lieder von Leonard Cohen. Info: Tel. (0 68 34) 94 41 45,

presse@wadgassen.de.

Club/Szene

Saarbrücken, Garage, Bleichstraße 11 – 15, 23 Uhr: „80er Party“. Freier Eintritt zwischen 23 und 23:30 Uhr. Tel. (06 81) 98 91 43.

Saarbrücken, Garage, Bleichstraße 11 – 15, 23.30 Uhr: „Reclaim The Dancefloor“ (Kleiner Klub). Tel. (06 81) 98 91 43.

Führungen

Saarbrücken, Historisches Museum Saar, Schlossplatz 15: 16 Uhr: Führung in arabischer Sprache. Tel. (06 81) 5 06 45 06.

Saarbrücken, Schloss, 16 Uhr: Führung für Kinder mit dem „Schloss-Gespenst“ in französischer Sprache. Treffpunkt: Foyer Mittelpavillon. Für Kinder ab drei Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Info: www.rvsbr.de. Tel. (06 81) 5 06 60 06.

Saarbrücken, Touristinformation im Rathaus St. Johann, 14.30 Uhr: Öffentlicher Stadt-Rundgang. Zirka zwei Stunden. Info und Karten: Tel. (06 81) 95 90 92 00.

Saarlouis, Tourist-Information Großer Markt, 11 Uhr: Öffentliche Stadt-Führung. Tel. (0 68 31) 44 44 49.

Sankt Wendel, Wendelinus-Basilika, 11 Uhr: „Historische Altstadt-Führung“. Info: Tel. (0 68 51) 8 09 19 13.

Märkte

Homburg, Gelände am Forum: 8-16 Uhr: Floh- und Antiquitäten-Markt.

Neunkirchen, Oberer Markt: 7-13 Uhr: Wochenmarkt.

Ottweiler, Altstadt: Wochenmarkt. Von acht bis 13 Uhr.

Saarbrücken, Gustav-Regler-Platz: 7-16 Uhr: Bauernmarkt mit Produkten aus der Region.

Saarbrücken, Ludwigsplatz, 8-14 Uhr: Wochenmarkt.

Sankt Ingbert, Marktplatz vor dem Rathaus, 7-12 Uhr: Wochenmarkt.

Völklingen, Wochenmarkt: Samstag-Vormittag.

Wanderungen

Weiskirchen, Minigolfanlage im Kurpark, 13.30 Uhr: Wanderung zur „Alten Mühle“ Noswendel. Weitere Infos im Internet unter: https://weiskirchen.de.

Weiskirchen, Wild- und Wanderpark, 14 Uhr: „Wanderung mit Hund im Wild- und Wanderpark Weiskirchen“. Mit Hundetrainerin Claudia Stenger. Treffpunkt: Parkplatz. Eine Anmeldung ist erforderlich,

Tel. (0 68 72) 5 05 05 77 oder info@dein-hund-kann.de.