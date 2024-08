Es ist „Fischtime“ Vorhang auf für die feine Regenbogenforelle

Eröffnet werden die Aktionswochen am Samstag, 17. August, 19 Uhr, in Buchnas Landhotel Saarschleife in Orscholz. Angeboten wird dort ein „Kommentiertes Fischmenü“: Chefkoch Christian Münch-Buchna wird die Zubereitung der Gerichte kommentieren und Marc Rosengarten die Fische. Marc Rosengarten vom Forellengut Rosengarten ist als regionaler, nachhaltiger Produzent von Süßwasserfischen bekannt. Er begleitet und unterstützt die Aktionen bei den saarländischen Gastronomen. Durch seine Ausbildung zum Fischwirt und Fisch-Sommelier verfügt er über ein reiches Wissen, das er in unterhaltsamer und informativer Form an die Gäste weitergibt. In Buchnas Landhotel kann man Gebeizte Scheiben von der Regenbogenforelle mit Wasabimayonnaise, Shitakepilzen und Sojasprossen-Glasnudelsalat genießen. Außerdem Pochierte Röllchen vom Regenbogenforellenfilet mit Gin-Velouté, Salicornes, Peperonata und Artischocken-Risotto sowie Gebratene Medaillons von der Leukbach-Regenbogenforelle mit Apfel-Speckschaum, Pfifferlingen, Lauch und Kartoffelsalat.