Landwirtschaft Bauern- und Winzerverband: Positiver Blick auf Erdbeersaison

„Wir konnten in diesem Jahr wieder ausreichend motivierte Mitarbeiter für die Ernte und den Verkauf der Erdbeeren finden. Wir haben wieder viel Kapital und Herzblut in unsere Erdbeerkulturen investiert.“ Dem Genuss heimischer Früchte stehe nichts im Wege, sagte Kirn. Über eine Zukunft des Anbaus von Obst in der Heimat werde auch an der Ladenkasse entschieden.