Ausstellung : Ebenso provokante wie sensible Kunst

Die Künstlerin Bettina van Haaren stellt ihre Arbeiten in der Städtischen Galerie Neunkirchen aus.

Bettina van Haaren ist Malerin, Zeichnerin und Druckgrafikerin. Zehn Jahre nach ihrer Ausstellung „Häutungen“ in der Städtischen Galerie Neunkirchen gibt sie dort mit ihrer jüngsten Werkschau „Spiegelungen“ noch bis zum 9. August neue Einblicke in ihre ebenso provokante wie sensible Kunst der kontinuierlichen und schonungslosen Selbst- und Welt-Beobachtung. In der Ausstellung sind über 60 Exponate zu sehen: Gemälde und Arbeiten auf Papier, wie Zeichnungen und Aquarelle, die für die Künstlerin gleichberechtigt nebeneinanderstehen.