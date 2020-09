Arbeiten von Peter Klein : Religiöse Kunstwerke aus Eichenholz

Ein Blick in die Ausstellung des in Mettlach geborenen Künstlers Peter Klein. Foto: Friedenskirche

In der Saarbrücker Friedenskirche sind bis 5. Oktober Arbeiten von Peter Klein zu sehen.

Noch bis zum 5. Oktober werden in der Alt-Saarbrücker Friedenskirche (Wilhelm-Heinrich-Straße 2a) religiöse Kunstwerke aus Eichenholz gezeigt. Zu sehen sind Arbeiten des Holzbildhauers Peter Klein. „...nach längst vergangenen Ernten“ lautet der Titel der Ausstellung des in Mettlach geborenen Künstlers.

Präsentiert werden große Skulpturen und Plastiken vorwiegend aus altem Eichenholz, das ehemals für andere Zwecke ausgesucht und gestaltet wurde. Peter Klein hat dieses Material in einen anderen Zusammenhang gesetzt, „um das Holz in seiner Schönheit neu zu definieren“, erklärt der Veranstalter. Ein Teil der Arbeit ist im religiösen Kontext zu sehen, obwohl sie nicht explizit für sakrale Orte geschaffen wurden. Dabei ziehen sich zwei Themen wie ein roter Faden durch die jahrzehntelange Schaffensperiode des Künstlers: Die Menschwerdung Gottes in der Gestaltung von Weihnachtskrippen und das Thema Passion, in Form von Darstellungen des Gekreuzigten und Kreuzwegen.