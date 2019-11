Buntes Programm : Fotogenuss pur in Pirmasens

Fotogenuss pur in Pirmasens

Auch viele schöne Seiten der Südwestpfalz werden in Pirmasens an verschiedenen Orten gezeigt. Foto: Harald Kröher

Pirmasens Vom 15. bis 24. November laden Ausstellungen, Shows und Vorträge ein.

Prominente Fotografen von internationalem Format treten bei den 6. Pirmasenser Fototagen vom 15. bis 24. November auf. Festivalleiter Harald Kröher kündigt „sagenhafte Landschaften, vielfältige Porträts und atemberaubende Reportagen“ an. Zu sehen und zu erleben gibt es hochwertige Fotoausstellungen, reizvolle Multimedia-Shows, spannende Workshops und Vorträge.

Laut Veranstalter sind an vielen verschiedenen Stellen in der Stadt Fotokunstwerke zu sehen. Im Mittelpunkt stehen Präsentationen im Kulturzentrum Forum Alte Post und in der Messe, hinzu kommen etliche weitere Veranstaltungsorte.